Wer hat den The Masked Singer-Pokal am meisten verdient? Sieben kostümierte Promis sind aktuell noch im Rennen um den begehrten Pokal: Der Leopard, die Schildkröte, der Stier, der Monstronaut, das Küken, der Dinosaurier und der Flamingo. Wie immer entscheiden die Zuschauer, wer von ihnen heute Abend ins Halbfinale einziehen wird. Doch Promiflash hat mal bei Ex-Quokka Henning Baum (48) nachgefragt, wen er gerne im Finale sehen würde!

“Stimmlich sind der Leopard und der Dinosaurier sehr weit vorne, die Schildkröte ist auch sehr gut", betont der "Letzte Bulle" im Anschluss an seinen "The Masked Singer"-Exit. Doch der folgende Kandidat scheint Hennings Favorit zu sein: "Die Performance des Dinosauriers gestern hat mich begeistert. Erst die Sugar Hill Gang, dann Daft Punk und dann hat er auch noch die Stimme so variiert, dass er ins Growling gegangen ist. Er hat es schon wirklich drauf", schwärmt der Schauspieler.

"Der Leopard hat natürlich totalen Soul. Da gehe ich davon aus, dass es eine große Soulsängerin ist", plaudert Henning weiter aus. Hat der Fernsehstar denn schon konkrete Ideen, welcher Promi es sein könnte? "Ich habe schon so eine Ahnung, aber das möchte ich nicht äußern. Da halte ich mich lieber zurück", stellt der 48-Jährige klar. Er will den Zuschauern nämlich nicht den Ratespaß verderben.

ProSieben / Willi Weber Der Dinosaurier bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Henning Baum bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Der Leopard bei "The Masked Singer"

