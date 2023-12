Henning Baum verletzt sich bei "Stars in der Manege"-Dreh

Die Aufzeichnungen von "Stars in der Manege" laufen auf Hochtouren! Die Ausstrahlung der Show geht im Januar 2024 in die nächste Runde. In dieser stellen die deutschen Stars und Sternchen ihre Kraft und Gelenkigkeit in der Rolle eines Zirkusartisten unter Beweis. Dieses Mal sind unter anderem Cathy Hummels (35), Henning Baum (51), Ex-Bachelor Paul Janke (42) und Rebecca Mir (31) im Circus Krone anwesend. Doch die Proben hatten es in sich: Henning trägt eine schwere Verletzung davon!

"Der letzte Bulle"-Darsteller Henning Baum wollte sein Können mit einer Darbietung zeigen, in der er zwei Artisten aus drei Metern Höhe auffängt. "Dabei ist es dazu gekommen, dass meine Bizepssehne gerissen ist", erzählt er im Interview mit Bild und fügt hinzu: "Trotz bestem Training und bester Vorbereitung." Der Schauspieler betont, dass es eben absolut keine risikofreie Angelegenheit sei, "wenn man sich in die Welt der Artisten begibt". Es sei "spannend, aber nicht ungefährlich".

Auch Natascha Ochsenknecht (59) hätte eigentlich auch bei "Stars in der Manege" auftreten sollen. Doch auch sie zog sich während der Proben eine schmerzende Verletzung zu. "Leider hatte ich halt so eine krasse Verletzung. Ich habe meinen Nerv getroffen, beim Aufprall von ungefähr zwei Meter Höhe ist mir der Teller da draufgeknallt", erklärte die Mutter von Jimi Blue (31).

Anzeige

SAT.1 / Nadine Rupp Moderator Jörg Pilawa

Anzeige

Getty Images Henning Baum, Schauspieler

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Model

Anzeige

Denkt ihr Henning würde trotzdem irgendwann noch mal bei dieser Show mitmachen? Ja, bestimmt. Nee, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de