Heldentat: Henning Baum hilft Kindern nach Verkehrsunfall!

Er bewies wahre Nächstenliebe! Henning Baum (50) steht derzeit für die Doku "Einsatz für Henning Baum" vor der Kamera. Im Rahmen des Formats stellt sich der Schauspieler an die Seite von Menschen, die in ihren Jobs tagtäglich anderen Menschen aus der Patsche helfen. Als hätte das Schicksal es so gewollt, wurde der Film-Darsteller während der Dreharbeiten in Essen nun auf die Probe gestellt. Es kam zu einem Verkehrsunfall und Henning eilte direkt zu Hilfe!

Wie Bild berichtet, kollidierten eine Straßenbahn und ein Bus. "In dem Bus befanden sich 24 Schulkinder und ihre Lehrerin", heißt es. Acht Schüler sowie der Busfahrer seien nach dem Zusammenstoß ins Krankenhaus geliefert worden. Als Henning, der sich in unmittelbarer Nähe des Unfallortes befand, die Kollision bemerkte, habe er einem Mädchen zum Krankenwagen geholfen und sei anschließend sogar mit ins Krankenhaus gefahren. Auch andere Kinder habe der 50-Jährige mit Wort und Tat unterstützt.

Doch nicht nur Henning habe in Folge des Unfalls vorbildlich gehandelt, auch Mitarbeiter eines in der Nähe liegenden Altenheims zeigten wohl Zivilcourage. Diese begleiteten die Schüler anscheinend weg von der Straße. "Nochmals ein großes Dankeschön an alle Mithelfer, so mussten die Kleinen nicht im Regen stehen", äußerte ein Sprecher der Feuerwehr.

Anzeige

Getty Images Henning Baum, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Henning Baum im Jahr 2014

Anzeige

Getty Images Henning Baum, Film-Darsteller

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Henning ohne zu zögern den Beteiligten zu Hilfe eilt? Ja, auf jeden Fall! Nein, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de