Marwin und Paulina haben Sex in der "Ex on the Beach"-Villa!

Da sind die Hände unter die Bettdecke gewandert! In der diesjährigen Ex on the Beach-Staffel ging es schon ziemlich heiß her: Nicht nur das Ex-Paar Paulina Ljubas (26) und Yasin Mohamed (32) schlief in der Villa miteinander – auch Anastasia Hale und Dominik Brcic hatten Sex in der Badewanne. Doch dabei sollte es nicht bleiben, denn in der aktuellen Folge kam es erneut zum Sex. Paulina und Marwin Klute haben miteinander geschlafen!

"Paulina? Erdbeben? Vanessa hat mich gerade gefragt, ob ich das nicht mitbekommen habe", konfrontiert Jessica Hnatyk die Influencerin lachend. Ganz beiläufig gibt diese dann zu: "Achso, ja. Ich hatte Sex mit Marwin." Im Einzelinterview erklärt Paulina, dass sie und der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer schon länger nebeneinander schlafen würden. "Jetzt auch miteinander", grinst die Beauty. Auch der Blondschopf ist offenbar ziemlich zufrieden, mit der nächtlichen Aktivität: "Paulina ist einfach so weich und glatt. Ich finde es ja irgendwo ganz geil, wenn man so ein bisschen öffentlichen Sex hat."

Doch Paulina und Marwin sind nicht die einzigen, die sich in der Nacht miteinander vergnügt haben. "Ja, ich hatte auch…", äußert Jessica kleinlaut gegenüber Victoria Lukac und Paulina, die daraufhin belustigt aufschreien. "Heute Nacht oder heute Morgen ist ja unter der Decke bisschen was abgegangen bei mir und Germain. War ganz schön", schwärmt die einstige "Are You The One?"-Teilnehmerin im Interview. "Können wir mal bitte festhalten, dass neben mir links und rechts gevögelt wurde und ich in der Mitte lag und nichts mitbekommen habe?", lacht Victoria ungläubig.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / germain_e Germain Wolf, ehemaliger "Are You The One?-Kandidat

