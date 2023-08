Mit 80 Jahren: The-Band-Gitarrist Robbie Robertson ist tot

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt. An der Seite von Folk-Ikone Bob Dylan (82) war Robbie Robertson berühmt geworden. Er war Mitglied der Gruppe The Band gewesen, die den "Mr. Tambourine Man"-Interpreten in den 60ern auf der Bühne begleitet hatte. Aber auch danach konnte der Kanadier musikalische Erfolge feiern. Das Magazin Rolling Stone zählte ihn sogar zu den 100 einflussreichsten Musikern. Doch nun heißt es Abschied nehmen: Robbie soll mit 80 Jahren verstorben sein.

Das berichtet unter anderem TMZ. Quellen aus dem direkten Umfeld von Robbie bestätigen, dass der Musiker in Los Angeles verstorben sei. Eine genaue Todesursache ist noch nicht bekannt, jedoch soll er bereits seit einigen Jahren gegen Prostatakrebs gekämpft haben. Berichten zufolge soll es ihm in den vergangenen Monaten eigentlich gut gegangen sein. Doch am Dienstagabend habe Robbie seiner Frau gesagt, er fühle sich nicht gut, woraufhin sie ihn in ein Krankenhaus brachte. Die Todesnachricht soll sie am frühen Mittwochmorgen erreicht haben.

Robbie machte sich aber nicht nur als klassischer Musiker einen Namen, sondern wirkte auch bei den Soundtracks mehrerer Filmproduktionen mit. Vor allem Hollywood-Regisseur Martin Scorsese (80) engagierte ihn 1980 erstmals für seinen Film "Wie ein wilder Stier" und später auch für Streifen wie "Shutter Island". 2013 komponierte er ebenfalls den Song "The Money Chant", der in Martins Blockbuster "The Wolf of Wolf Street" im Outro zu hören war.

Bob Dylan, Sänger

Robbie Robertson, Musiker der Gruppe The Band

Martin Scorsese und Robbie Robertson in New York City

