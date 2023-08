Statement aufgetaucht: Sind Lil Tay und Bruder nicht tot?

Nimmt der Fall Lil Tay eine schockierende Wendung? Gestern hatten mehrere Medien berichtet, dass die Teenie-Rapperin und ihr älterer Bruder gestorben sein sollen. Auf ihrem Social-Media-Kanal hatte ihre Familie ein Statement veröffentlicht. Doch die Geschichte warf in den vergangenen Stunden schnell Rätsel auf. Denn die Polizei hatte den Tod von Lil nicht bestätigt – weder in ihrem Geburtsort noch in ihrer Wahlheimat Los Angeles. Doch nun steht eine noch viele größere Frage im Raum: Ist Lil Tay gar nicht tot?

TMZ liegt nun ein angebliches Statement von Lil Tay vor. Darin heißt es: "Ich möchte klarstellen, dass mein Bruder und ich in Sicherheit und am Leben sind." Des Weiteren wird erklärt, dass die Meldung ihres Todes nicht echt gewesen sei. "Mein Instagram-Account wurde von einer dritten Partei kompromittiert und benutzt, um erschütternde Fehlinformationen und Gerüchte über mich zu verbreiten, bis zu dem Punkt, dass sogar mein Name falsch war. Mein offizieller Name ist Tay Tian, nicht Claire Hope", steht abschließend in der Erklärung. Ob diese Bekundung echt ist, bisher allerdings unklar.

Via Instagram war gestern publik geworden, dass Lil Tay und ihr Bruder nicht mehr am Leben seien. "Schweren Herzens teilen wir die erschütternde Nachricht vom plötzlichen und tragischen Tod unserer geliebten Claire. Der Tod ihres Bruders macht unsere Trauer noch unvorstellbarer", hatte es in dem Post geheißen. Dieser ist inzwischen aber von dem Profil verschwunden.

Instagram / liltay Lil Tay, April 2018

Instagram / liltay Lil Tay, Musikerin

Instagram / liltay Lil Tay, Rapperin

