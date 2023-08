Mysteriös: Polizei hat Lil Tays (†14) Tod nicht bestätigt!

Wie glaubwürdig ist die Nachricht von ihrem Tod? Über drei Millionen Fans verfolgten seit Jahren das Leben von Claire Hope alias Lil Tay in den sozialen Medien – und erfuhren so am Mittwoch auch von ihrem urplötzlichen Tod. Ebenso erschreckend ist, dass ihr 21-jähriger Bruder Jason zeitgleich gestorben sein soll. Die tragischen News wurde von einem Familienmitglied der Teenie-Rapperin bekannt gegeben. Die Polizei hat Lil Tays Tod allerdings bislang nicht bestätigt.

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, sei sowohl der Tod der 14-Jährigen als auch ihres Bruders Jason bislang nicht polizeilich bestätigt worden – weder in Lil Tays Geburtsort Vancouver noch in Los Angeles, wo sie zuletzt mit ihrer Mutter gelebt hatte. Umso skurriler: Der Vater des Teenie-Talents wolle das Ableben seiner Tochter ebenfalls nicht bestätigen. Er habe es abgelehnt, die Frage zu beantworten, ob Claire noch am Leben sei.

Am Mittwoch hatte ein namentlich nicht bekanntes Familienmitglied die traurige Neuigkeit auf dem Instagram-Profil des jungen Musiktalents gepostet: "Schweren Herzens teilen wir die erschütternde Nachricht vom plötzlichen und tragischen Tod unserer geliebten Claire. Der Tod ihres Bruders macht unsere Trauer noch unvorstellbarer." Im Statement hieß es zudem, dass die Angehörigen weiterhin um Privatsphäre in dieser schweren Zeit bitten.

Instagram / liltay Lil Tay, Musikerin

Instagram / liltay Lil Tay, April 2018

Instagram / liltay Lil Tay, April 2018

