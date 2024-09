Rapperin Lil Tay (15) benötigt lebensrettende Herzoperation

Erschütternde Nachrichten aus den USA: Der Rapperin Lil Tay wurde ein lebensbedrohlicher Herztumor diagnostiziert, welcher nun entfernt werden muss. Diese Nachricht wurde durch das Video einer Ultraschallaufnahme auf dem Instagram-Profil der Musikerin bekannt gegeben. "Tay steht kurz vor einer größeren Operation am offenen Herzen, um ihren Herztumor zu entfernen. Dies ist ein kritischer Eingriff, wir bitten um eure Gebete für eine erfolgreiche Operation", heißt es zudem in ihrer Story.

Weitere Details zu dem Eingriff der 15-Jährigen oder ihrem Krankheitsbild sind aktuell noch nicht bekannt – auch sie selbst meldete sich bisher noch nicht persönlich bei ihren Fans. Ob und wann es ein Update geben wird, bleibt offen. Gerade weil so viele Fragen offenbleiben, kommen in den Kommentaren unter dem Beitrag viele kritische Kommentare auf. "Ich glaube es nicht, bis ich einen Namen oder so sehe", bemerkt eine Nutzerin, dass auf dem Video zwar ein Monitor mit einem Ultraschallbild zu sehen ist, allerdings nicht ersichtlich ist, zu welchem Patienten die Bilder gehören. "Wie können die Leute nur wieder darauf reinfallen", schreibt ein anderer, während ein weiterer Nutzer hinzufügt: "Sie ist gerade wieder zum Leben erweckt worden, wie letztes Jahr."

Es klingt nach bösen Unterstellungen, die Nachrichten über die Erkrankung der Teenagerin könnten nicht echt sein. Das Misstrauen von Tays Community ist einem Vorfall von vor einem Jahr geschuldet: Der Social-Media-Account der "Sucker 4 Green"-Interpretin wurde gehackt und darüber eine makabere Falschmeldung verbreitet. Darin hieß es, die damals 14-Jährige und ihr Bruder seien verstorben. Knapp 24 Stunden lang trauerten ihre Fans – bis sich die US-Amerikanerin in einem Statement meldete, das damals TMZ zugespielt wurde. "Ich möchte klarstellen, dass mein Bruder und ich in Sicherheit und am Leben sind", bestätigte Tay den Hackerangriff auf ihren Account.

Instagram / liltay Lil Tay, April 2018

