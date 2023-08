Falsche Todesmeldung? Lil Tays Insta-Profil wurde gehackt!

Die Schlagzeilen um Lil Tay reißen nicht ab. Vergangene Woche war im Netz bekannt gegeben worden, dass die junge Rapperin nicht mehr am Leben ist. Doch kurz darauf wurden diese News dementiert – in einem Statement, das mutmaßlich von der Musikerin selbst stammte, hieß es, sie sei ganz und gar nicht tot. Seitdem sind die Fans des Gesangstalents mehr als verwirrt. Nun kommt etwas mehr Licht ins Dunkle: Ein Hacker hatte zwischenzeitig die Kontrolle über Lil Tays Insta-Account!

Gegenüber TMZ bestätigt ein Sprecher des Konzerns Meta, dass das Profil der 14-Jährigen "von einer dritten Partei" gehackt worden sei. Das Unternehmen, zu dem nicht nur Instagram, sondern auch Facebook gehört, habe Lil Tay zudem geholfen, den Account zurückzubekommen – die Todesmeldung wurde inzwischen auch schon von der Seite entfernt.

In der Meldung über Lil Tays Tod hatte gestanden, die Teenagerin und ihr Bruder seien gestorben. Die Künstlerin war darin zudem mit dem Namen Claire betitelt worden – alle diese Details stellte sie selbst später klar: "Ich möchte klarstellen, dass mein Bruder und ich in Sicherheit und am Leben sind. Mein offizieller Name ist Tay Tian, nicht Claire Hope!"

