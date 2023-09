Nach Todes-Fake: Lil Tay bekommt Social-Media-Account zurück

Neue Schlagzeilen um Lil Tay. Anfang August war im Netz bekannt gegeben worden, dass der Social-Media-Star gestorben sei. Kurz darauf folgte die Entwarnung: Der Account der 14-Jährigen wurde gehackt, Lil Tay sei gesund und munter. Wenig später wurde ihr Vater beschuldigt, hinter dem Schwindel zu stecken – immerhin hatte Lil Tay seit 2018 keinen Zugang mehr zu ihren Accounts. Doch die junge Musikerin und ihre Mutter wehrten sich dagegen. Und tatsächlich: Lil Tay verwaltet ihre sozialen Medien wieder selbst.

Das bestätigt jetzt das Management gegenüber The Wrap. "Die Posts, die in dieser Woche von Lil Tays Social-Media-Accounts kommen, sind tatsächlich von ihr und die Videos von ihr am Flughafen sind echt", heißt es in dem Statement. Zudem plane Lil Tay am Samstag auf der Social-Media-Plattform Instagram live zu gehen.

Kurz nachdem Lily Tays Vater, Christopher Hope, beschuldigt worden war, hinter dem Todesschwindel zu stecken, bezog er gegenüber TMZ Stellung. "Die Person, die für diesen Instagram-Post verantwortlich ist, sowie jeder, der die völlig falsche und verleumderische Anschuldigung darin wiederholt, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einer Verleumdungsklage konfrontiert werden", drohte er in der Erklärung.

