Aufatmen: Lil Tay hat ihre Herzoperation gut überstanden

Es sind erfreuliche Nachrichten, die vor wenigen Stunden auf dem Instagram-Account von Lil Tay verkündet wurden. "Wir sind überglücklich, mitteilen zu können, dass Tays Operation am offenen Herzen ein großer Erfolg war! Wir sind ihrem Chirurgen, ihrem Kardiologen und dem Team, die die Besten der Welt sind, sehr dankbar!" Eine große Erleichterung, nachdem erst zwei Tage zuvor bekannt gegeben wurde, dass die junge Rapperin aufgrund eines Herztumors operiert werden muss.

Von dem Zustand der Musikerin können sich die Fans nun auch selbst überzeugen: Neben dem Update wurde auch ein Video veröffentlicht, auf dem die 15-Jährige zu sehen ist. Sie liegt in einem Krankenbett und scheint nach der OP noch zu schlafen. Sie wirkt mitgenommen und ist an eine Menge Schläuche und Überwachungsmonitore angeschlossen. "Danke für die Liebe, die Gebete und die positive Energie, die Sie alle in ihre Richtung geschickt haben. Vielen Dank für euch und eure anhaltende Unterstützung", finden sich emotionale Worte unter dem Beitrag.

Nachdem der kritische Zustand der Teenagerin vor wenigen Tagen verkündet wurde, reagierte die Community nicht nur mit Genesungswünschen. Viele zeigten sich misstrauisch, nachdem vor knapp einem Jahr schreckliche Fake News über den Kanal der "Money Way"-Interpretin verbreitet wurden: Darin hieß es, die damals 14-Jährige sei verstorben. Diese Falschmeldungen wurden kurz darauf von Tay persönlich aufgeklärt – dennoch scheint dieser böse Scherz vielen noch in den Knochen zu stecken.

Instagram / liltay Lil Tay, September 2024

Instagram / liltay Lil Tay, Rapperin

