"Bikini Barbie": Paris Hilton präsentiert ihren heißen Body!

Heiß, heißer, Paris Hilton (42)! Das It-Girl ist vor rund sechs Monaten erstmals Mama geworden. Per Leihmutter kam ihr Söhnchen Phoenix auf die Welt. Trotz der intensiven Kennenlernphase mit ihrem Nachwuchs ließ es sich die DJane nicht nehmen, auf dem Tomorrowland aufzutreten. In den sozialen Medien zeigt sie stolz ihre Performances. Doch auch eine Auszeit ist für sie drin: So heiß genießt Paris die griechische Sonne!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie gleich eine ganze Bilderreihe von ihrem Tag am Meer. In einem pinken Bikini nimmt Paris ein Sonnenbad – hin und wieder kühlt sie sich mit einem Wasserschlauch ab. "Bikini Barbie" schreibt Paris zu den Schnappschüssen und deutet damit auf den derzeitigen Kino-Hit von Greta Gerwig (40) hin.

Ihre Fans rasten aus und sind der Meinung: Die 42-Jährige ist die einzig wahre Barbie! "Du bist die echte Barbie", und "Wurde diese Szene etwa aus dem Barbie-Film rausgeschnitten?", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter Paris' Beitrag.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix, Juli 2023

Instagram / parishilton Paris Hilton im August 2023

Getty Images Paris Hilton im Jahr 2021

