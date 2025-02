Paris Hilton versteigert Luxusmode nach Waldbränden in L.A.

Paris Hilton (44) hat ihren Kleiderschrank für einen guten Zweck geöffnet. Am Mittwoch verkündete der Realitystar in einem Video auf Instagram, dass sie gemeinsam mit Vestiaire Collective eine Auswahl ihrer berühmten Y2K-Mode versteigern möchte, um zu helfen. Die Erlöse gehen an ihre Organisation 11.11 Media Impact, die mit den Einnahmen Wohltätigkeitsprojekte für die Opfer der verheerenden Waldbrände in Los Angeles unterstützt. Die Aktion der DJane kam bei ihren Followern extrem gut an: Innerhalb eines Tages war die gesamte Kollektion bereits vergriffen. Zu den exklusiven Stücken gehörten unter anderem ein lila Juicy-Couture-Trainingsanzug und eine Louis-Vuitton-Handtasche aus Paris' extravaganten Fashion-Sammlung.

Mit der Aktion möchte Paris nicht nur den Betroffenen helfen, sondern auch ein Zeichen setzen. "Es gibt keinen besseren Weg, meine größten Leidenschaften, Mode und Wohltätigkeit, zu verbinden", erklärte die zweifache Mutter gegenüber CNN. Die Brände, die im Januar Tausende von Häusern und Wohnungen zerstörten, trafen auch Paris selbst. Ihr Haus in Malibu fiel den Flammen zum Opfer. "Mit meiner Familie vor dem Fernseher zu sitzen und live zu sehen, wie unser Zuhause niederbrennt, war herzzerreißend", gestand das It-Girl damals niedergeschlagen auf Social Media.

Bereits während die Brände noch wüteten, spendete Paris eine Menge Geld. Zudem setzte sich die 43-Jährige auch anderweitig für den guten Zweck ein: Sie adoptierte einen Hund, den sie seit dem Feuer pflegte. Der Kleine war in Kalifornien in der Obhut der Pasadena Humane Society gelandet. Die Familie des Kleinen sah sich aufgrund der bedrohlichen Situation leider gezwungen, ihn abzugeben. "Ich habe ihn letzte Woche in Pflege genommen und wir haben uns alle in ihn verliebt, also werden wir ihn adoptieren", berichtete Paris Ende Januar zu der Adoption im Netz.

Instagram / parishilton Paris Hilton zeigt ihre verbrannte Villa in Malibu

Getty Images Paris Hilton im Juni 2024 in Washington D.C.

