Kanye West wünscht sich Kids mit Paris Hilton statt mit Kim

Kanye West (47) sorgte mal wieder für Aufsehen. Der Rapper geriet am Freitagabend während eines Livestreams auf Twitch in einen Wutanfall – und sagte dabei etwas, was seiner Familie wohl ziemlich übel aufstoßen wird. "Kim war die Assistentin von Hilton", fing er in einem Telefonat an zu reden und fügte dann wetternd hinzu: "Ich hätte Babys mit Paris Hilton (44) haben sollen, nicht mit Kim Kardashian (44)!" Und dabei scheint es ihm anscheinend nur um den Reichtum zu gehen. "Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich Kinder mit Paris Hilton hätte? Wie viele Hotels hätte ich dann jetzt? Denkt darüber nach. Die Hilton. Der Hilton-Sche*ß [...] Ich hatte ein Baby mit einer verdammten Assistentin", fügte Kanye hinzu.

Kim Kardashian und Kanye gingen von 2012 bis 2021 gemeinsam durchs Leben und bekamen im Laufe der Jahre vier gemeinsame Kinder. Tochter North West (11) war die erste Tochter und erblickte im Juni 2013 das Licht der Welt. Sohn Saint West (9) wurde im Dezember 2015 geboren. Im Januar 2018 folgte Tochter Chicago West (7), im Mai 2019 machte der zweite Sohn Psalm die Familie komplett – die zwei jüngsten Geschwister sind per Leihmutter auf die Welt gekommen. Paris hat ebenfalls Kinder – und ist seit 2021 glücklich mit Carter Reum verheiratet. Kim war damals – lange bevor sie große Berühmtheit erlangte – nicht nur die Assistentin der Hotelerbin, sondern auch eine gute Freundin. Die Freundschaft der zwei hält bis heute an.

Doch es blieb nicht allein bei dieser schockierenden Aussage. In seinem Livestream zog Kanye weitere Parallelen zu prominenten Familienschicksalen – etwa zu Arnold Schwarzeneggers (77) außerehelichem Kind mit der Haushälterin – und stellte die Beziehung zu seiner eigenen Familie infrage. Bereits in den Monaten davor hatte der "I Wonder"-Interpret in öffentlichen Interviews und auf Social Media wiederholt betont, dass er es bereut, Kinder mit der The Kardashians-Berühmtheit zu haben und warf ihr vor, die Kinder von ihm fernzuhalten. Inzwischen sollen Kim und Kanye zwar das Sorgerecht gemeinsam ausüben, doch beklagte Kanye mehrfach, er habe kaum Einfluss auf die Erziehung seiner prominenten Kinder und sehe sich von Kim sowie deren Familie ausgegrenzt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Getty Images Kim Kardashian und Paris Hilton 2006

