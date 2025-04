Paris Hilton besucht Coachella-Festival im sexy Netz-Look

Das Coachella lockt jedes Jahr die Stars in die Wüste. Am ersten Wochenende sorgte Paris Hilton (44) mit ihrem Outfit für einen Hingucker. Die DJane erschien in einem Netz-Catsuit, der mehr Haut zeigte, als er verdeckte. Bei ihrem Besuch des exklusiven Neon Carnivals kombinierte die Unternehmerin den freizügigen Einteiler mit auffälligen Accessoires, wie einem schwarzen Lederhalsband mit silbernen Ketten, einem schimmernden Umhang und schwarzen Lackstiefeln von Givenchy. Trotz der Dunkelheit trug die TV-Bekanntheit außerdem eine große Sonnenbrille.

Hinter Paris' Look steckte allerdings mehr, als man auf den ersten Blick annehmen würde. Wie das einstige It-Girl auf Instagram verriet, wurde es von einer ganz besonderen Frau gestylt: "Hana O'Connor ist eine von 50 unglaublichen Frauen, die über meine gemeinnützige Organisation 11.11 Media einen Zuschuss erhalten haben, nachdem die Brände in LA ihr Kleinunternehmen zerstört hatten." Laut der Blondine ist die Inhaberin eine echte Raverin. "Ich bin so stolz, ihr Design in der Wüste zu tragen", schwärmte die "Stars Are Blind"-Interpretin.

Dass die echte Paris deutlich tiefgründiger ist, als sie sich Anfang der 2000er in ihrer Show "The Simple Life" präsentiert hatte, zeigt die Hotelerbin heute immer wieder. Im Gespräch mit Grazia erklärte sie im März: "Ich hatte eine Art Barbiepuppe geschaffen, ein 'perfektes Leben', eine Figur, die wie eine Maske war. Ich wollte über bestimmte Dinge nicht sprechen." Hinter den Kulissen musste die heute 44-Jährige eine schwierige Jugend verarbeiten, doch das sollte niemand wissen: "Die Leute sind gar nicht erst auf die Idee gekommen, irgendwelche traumatischen Fragen zu stellen. Es war ein Schutz vor dem Schmerz."

Getty Images Paris Hilton, April 2025

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie im Januar 2005

