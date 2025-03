Wie die Mama: Paris Hiltons Tochter London liebt Handtaschen

London (1) kommt ganz nach ihrer Mama Paris Hilton (44): Auf TikTok teilt die Fashionista nun einen niedlichen Clip, in dem die beiden mit den unzähligen Handtaschen spielen. "Hi Prinzessin! Gefallen dir meine Taschen? Magst du die pinke?", fragt die TV-Bekanntheit ihren Spross. Die Kleine schnappt sich sofort eine der Taschen und trägt sie stolz bei sich. Gemeinsam stöbern sie durch die Designerstücke und amüsieren sich köstlich. Zu dem Video schreibt das einstige It-Girl: "London bricht schon in meine Handtaschenkollektion ein. Ich liebe es, ihre Meinung zu meinen neuesten Designs für meine Modelinie zu hören."

Dass London ein Faible für Mode hat, überrascht ihre Mama keineswegs. Allerdings weiß Paris jetzt schon, dass sie ihrem Nachwuchs nicht jedes Teil aus ihrem Kleiderschrank überlassen wird. "Wahrscheinlich nicht die tief ausgeschnittenen Jeans oder die Miniröcke, aber sie wird Sachen von Dior und Louis bekommen", plauderte die "The Simple Life"-Berühmtheit im Oktober gegenüber People aus.

Neben ihren Kindern und der Mode hat Paris noch eine weitere Leidenschaft – die Tierwelt. Nach den verheerenden Waldbränden in ihrer Heimat in Südkalifornien nahm die 44-Jährige mehrere Vierbeiner bei sich auf. Ein Hund, dessen ursprüngliche Besitzer ihr Haus in den Flammen verloren hatten, zog sogar permanent bei der Hotelerbin ein. Gegenüber TMZ erklärte Paris: "Ich habe ihn letzte Woche in Pflege genommen und wir haben uns alle in ihn verliebt, also werden wir ihn adoptieren."

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihre Tochter London, 2024

Instagram / parishilton Paris Hilton, TV-Bekanntheit

