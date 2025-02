Paris Hilton amüsiert: Ihr Sohn benutzt gerne Schimpfwörter

Paris Hilton (44) hat kürzlich ein amüsantes Video auf TikTok geteilt, in dem ihr zweijähriger Sohn Phoenix Barron Hilton Reum (2) für Lacher sorgt. Während eines Abendessens filmte die Hotel-Erbin ihren Sohn in der Küche. Der kleine Phoenix sitzt am Tisch und isst Obst aus einer kleinen Schale. Da ihm das immer wieder von seinem Löffel fällt, sagt er plötzlich das F-Wort, woraufhin Paris ihren Sohn erstaunt anschaut und fragt: "Was hast du da gerade gesagt?" Er wiederholt daraufhin das Wort mehrere Male und lächelt dabei. Abgesehen von Paris scheint auch ihr Ehemann Carter Reum anwesend zu sein, der ungläubig fragt, ob das Ganze tatsächlich aufgenommen wurde.

In der Bildunterschrift des viralen Clips schrieb sie scherzhaft: "Oh, mein Gott! Ich weiß, ich sollte nicht lachen, aber ich kann nicht anders! Kleinkinder sind einfach kleine Komiker." Die Reality-TV-Ikone, die regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben gibt, ist es gewohnt, dass ihre Follower solche Szenen kommentieren. In diesem Fall meldete sich etwa die Schauspielerin Jenna Dewan (44), die verriet, dass sie ein ähnliches Erlebnis mit ihrem eigenen Kleinkind hatte. Obwohl Paris für ihre entspannte Art bekannt ist, sieht sie sich gelegentlich auch Kritik ausgesetzt – etwa für vermeintliche Fehler im Umgang mit ihren Kindern, wie falsch angelegte Autositze oder Schwimmhilfen.

Für Paris hat sich seit ihrer Hochzeit mit Carter im Jahr 2021 vieles verändert. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, die beide durch eine Leihmutter zur Welt kamen. Die zweifache Mutter lebt mit ihrer Familie in Beverly Hills und genießt ihren neuen Lebensabschnitt abseits des Rampenlichts, bleibt jedoch mit lustigen Clips und Einblicken aus ihrem Alltag präsent. Phoenix scheint seine Eltern stets auf Trab zu halten – und mit seiner Vorliebe für neue Wörter hat er jetzt bewiesen, dass er nicht nur die fröhliche, sondern auch die freche Seite seiner berühmten Mutter geerbt hat.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron Hilton Reum

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, Februar 2025

