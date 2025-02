Paris Hilton feiert riesige Geburtstagsparty mit Starauflauf

Paris Hilton (44) hat anlässlich ihres Geburtstags am vergangenen Wochenende eine glitzernde Party in ihrer luxuriösen Villa im kalifornischen Beverly Hills veranstaltet. Unter den geladenen Gästen tummelten sich zahlreiche Stars, darunter Sydney Sweeney (27), Sofía Vergara (52), Jessica Alba (43) und Kat Von D (42). Die Reality-TV-Ikone bat ihre Gäste, in funkelnden pinken Outfits zu erscheinen, und feierte ausgelassen mit einem herzförmigen Kuchen und Musik von DJ Diplo (46), wie ein Post auf ihrem Instagram-Account zeigt. Auch besondere Momente, wie der Augenblick, in dem Snoop Dogg (53) eine Kerze mit einem Joint entflammte, teilte sie in sozialen Medien.

Für gute Laune und Glamour bei ihrer wilden Party sorgten außerdem zahlreiche weitere Stars wie Madelyn Cline (27), Parris Goebel und Influencer James Charles (25), die gemeinsam den pink leuchtenden Partyraum bevölkerten. Kat Von D überraschte mit einer außergewöhnlichen Begleitung: Sie erschien mit der spanischen TV-Ikone Charo. Ihren eigentlichen Geburtstag feierte die berühmte Blondine mit ihrem Ehemann Carter Reum und ihren Sprösslingen Phoenix und London am Montag zuvor in einem luxuriösen Skiurlaub im exklusiven Yellowstone Club. Fotos davon teilte sie fröhlich auf ihrem Social-Media-Account. Die glamouröse Party fand in Paris' berühmter Villa "Slivington Manor" statt.

Privat scheint Paris derzeit in vielerlei Hinsicht angekommen zu sein. Neben der Fürsorge für ihre kleine Familie engagiert sie sich für wohltätige Zwecke: So sammelte ihre Organisation 11:11 Media Impact kürzlich etwa 764.000 Euro für die Opfer von Waldbränden in Kalifornien, deren Feuer auch eines ihrer eigenen Häuser zerstörten. Außerdem versteigerte sie ihre eigenen Luxusklamotten, um der Hilfsorganisation noch mehr unter die Arme zu greifen. Trotz ihres vollgepackten Terminkalenders bleibt Paris dem Rampenlicht treu: Schon im Juni wird sie beim World Pride Music Festival performen und damit erneut zeigen, wie breit gefächert ihre Karriere ist.

Instagram / parishilton Paris Hilton, Februar 2025

Getty Images Paris Hilton im Januar 2025 in New York

