Lindsay Lohans Bruder zeigt erstmals ihren Sohnemann Luai

Dakota Lohan (27) gibt einen kleinen Einblick! Im vergangenen März hatte Lindsay Lohan (37) zuckersüße News bekannt gegeben: Zusammen mit ihrem Partner Bader Shammas hatte sie ihren ersten Nachwuchs erwartet. Im Juli dieses Jahres war es dann so weit – Lindsays ganzer Stolz hört auf den Namen Luai und macht die Schauspielerin überglücklich. Gezeigt hat sie ihren Sohn noch nicht – das übernimmt nun ihr Bruder.

So süß schlummert Lindsays Baby! Via Instagram teilt der Bruder des TV-Stars nun ein süßes Foto von Luai. Darauf liegt der Kleine in seinem Bettchen und schläft seelenruhig. "Wir sehen uns bald, Baby Luai", schreibt Dakota zu der Aufnahme. Der stolze Onkel kommt aus dem Schwärmen gar nicht raus: "Sie [Lindsay und Bader] haben das kostbarste kleine Baby Luai, das ihr Leben und das aller Menschen, die ihm begegnen, zum Leuchten bringt."

Lindsay soll in ihrer Rolle als Neu-Mama total aufgehen. Dennoch möchte die 37-Jährige auch auf sich selbst acht geben. "Sie ist wirklich gut im Zeitmanagement mit dem Baby und kümmert sich gleichzeitig um sich selbst", hatte ein Insider gegenüber US Weekly berichtet.

Lindsay Lohans Bruder Dakota mit ihrem Sohn Luai

Dakota und Lindsay Lohan

Lindsay Lohan im August 2023

