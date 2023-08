Lindsay Lohan fokussiert sich trotz Baby auch noch auf sich

Sie könnte wohl nicht glücklicher sein! Im März dieses Jahres hatte Lindsay Lohan (37) ihren Fans eine zuckersüße Nachricht verkündet: Sie und ihre Mann Bader Shammas erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im vergangenen Monat war es dann so weit und das Paar konnte seinen kleinen Sohn Luai auf der Welt begrüßen. Die große Veränderung ist jedoch keine Belastung für die Schauspielerin. Ganz im Gegenteil: Lindsay hat sogar noch Zeit, sich um sich selbst zu kümmern.

"Sie ist wirklich gut im Zeitmanagement mit dem Baby und kümmert sich gleichzeitig um sich selbst", verrät ein Insider gegenüber Us Weekly. Die "Freaky Friday"-Darstellerin sei der festen Überzeugung, dass es genauso wichtig sei, sich selbst nicht zu vernachlässigen, indem man nur für den eigenen Nachwuchs da sei. Die Beauty bekomme außerdem viel Unterstützung von ihrem Umfeld und besonders von ihrem Partner. "Lindsays Mutter Dina (60) und ihre Geschwister Cody und Aliana haben ihr ebenfalls geholfen. So hat sie für ein paar Monate ständige Unterstützung", weiß der Insider.

Offenbar scheint der Kinderstar genügend Hilfe zu bekommen, dass er sich wieder um seine Figur kümmern kann. "Ich bin so stolz auf das, was dieser Körper in den Monaten der Schwangerschaft und nach der Geburt geleistet hat", schrieb Lindsay vor wenigen Tagen zu einem Schnappschuss von sich auf Instagram, auf dem sie stolz ihren Body präsentiert.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas im April 2023

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Mai 2023

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im August 2023

