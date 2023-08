Fans glauben, "Ex on the Beach"-Christians Story ist fake!

Ist da wirklich was dran? Während der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach packten die Kandidaten schon einige Geschichten aus ihren Leben aus. Bei Neuankömmling Christian dauerte es nicht lange, bis er den anderen Villa-Bewohnern davon erzählte, weshalb er und seine Ex-Freundin Bella Janice sich getrennt hatten: Noch vor ihrem Einzug verriet er, dass die Blondine ihn beim Gangbang erwischt hatte. Doch Christian und Bellas Story kommt den Zuschauern ziemlich unglaubwürdig vor!

"Chris und Bella wirken auf mich irgendwie, als hätten die sich das ausgedacht und einstudiert… Vor allem das Wiedersehen kam so einstudiert rüber", kommentiert ein Fan bei dem offiziellen Instagram-Account der Show. Ein weiterer User schreibt: "Kommt mir irgendwie abgemacht vor die Story. Er hat schon erwartet, dass sie kommt und von dem Fremdgehen in der Villa erzählt."

Auch Paulina Ljubas (26) hatte in einer vergangenen Folge ein krasses Geständnis gemacht. Sie hatte während eines Dates mit ihrem Ex Yasin Mohamed (32) zum ersten Mal davon gesprochen, von ihm schwanger gewesen zu sein. "Ich habe das Kind verloren, ich schätze, weil ich mich aufgrund der Trennung einfach die ganze Zeit so aufgeregt habe", hatte sie zugegeben.

Instagram / bellajanicefs Bella Janice, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / chrisdbtn Christian, Reality-Sternchen

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed

