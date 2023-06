"Ex on the Beach"-Paulina gesteht: Sie hatte eine Fehlgeburt

Paulina Ljubas (26) macht ein tragisches Geständnis. Die Influencerin hatte im Februar des vergangenen Jahres ihre Beziehung zu Temptation Island-Hottie Yasin Mohamed (31) öffentlich gemacht. Nachdem die beiden ihre gemeinsamen Postings gelöscht hatten, kamen allerdings Trennungsgerüchte auf. Bei Ex on the Beach trafen die beiden Realitystars nach ihrer offiziellen Trennung im April wieder aufeinander. Und dort gesteht Paulina: Sie erlitt eine Fehlgeburt.

Während eines Dates erlebt das Ex-Paar einige ruhige Minuten miteinander. Und dabei bringt Yasin ein emotionales Thema zur Sprache: "Wir haben so krasse Sachen [durchlebt] – als du in Köln gedroppt hast, du wärst schwanger." Unter Tränen gibt Paulina dann im Einzelinterview zu: "Wir haben uns beide dieses Kind gewünscht. Wir wollten bewusst Eltern werden und hätten beide nicht gedacht, dass das so schnell klappt." Nach ihrer Trennung erlitt die Beauty dann jedoch eine Fehlgeburt: "Es war kein Schwangerschaftsabbruch, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe das Kind verloren, ich schätze, weil ich mich aufgrund der Trennung einfach die ganze Zeit so aufgeregt habe."

"Es ist viel mehr passiert, als du denkst, glaube ich. […] Aber ich wollte das einfach nicht nach außen tragen", gesteht Paulina ihrem Ex-Freund. Yasin wäre in der Zeit aber offenbar gerne für sie da gewesen. "Da kannst du mich doch anrufen, ich bin doch kein Unmensch", versucht er ihr klarzumachen. Doch die 26-Jährige gibt zu, Angst gehabt zu haben. "Du kannst dich doch bei mir alles trauen, […] ruf mich doch bei so was an!", macht Yasin ihr klar und umarmt sie.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed

Instagram / https://www.instagram.com/paulina_ljubas/ Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

