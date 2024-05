Prinz William wird nicht bei den BAFTA TV Awards auftreten

Am kommenden Sonntag finden in London die British Academy Television Awards statt. Zu diesem Anlass werden die Highlights des britischen Fernsehens aus dem Jahr 2023 geehrt. Wie Deadline nun berichtet, werden Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) nicht zu der Award-Verleihung erscheinen. Seit 2010 ist der 41-Jährige der Präsident der Film- und Fernsehorganisation. Den Anlass lässt er aber nicht ganz unkommentiert. Laut des Portals wird William eine Videobotschaft aufnehmen.

Bereits im Februar besuchte der dreifache Vater die BAFTA Film Awards allein, da sich seine Frau von ihrer großen Operation und Krebserkrankung erholt. Doch dabei leistete sich der Thronfolger einen Patzer: Er gab nämlich einen unpassenden Kommentar zu einem ernsten Film ab, der von einem sexuellen Übergriff während eines Partyurlaubs auf der griechischen Insel Malia erzählt. "Ich habe deinen Film noch nicht gesehen – ich denke, es sah so aus, als hättest du die ganze Zeit über eine Menge Spaß gehabt", sagte William zur Hauptdarstellerin Mia McKenna-Bruce.

Fauxpas hin oder her – dem Royal gehen aktuell wohl viele Gedanken durch den Kopf. Vor allem die Krebserkrankung seiner Kate macht ihm zu schaffen. Dennoch steht er ihr stärkend zur Seite, das berichtete zumindest vor Kurzem ein Insider gegenüber Hello!: "Es steht außer Frage, dass William Catherines Fels in der Brandung ist. Er ist die Konstante in ihrem Leben und sie das Herzstück in seinem."

