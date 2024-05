Sarah Harrison will Baby wieder per Kaiserschnitt bekommen

Sarah (32) und Dominic Harrison (32) erwarten aktuell ihr drittes Kind. Nach ihren Töchtern Mia Rose (6) und Kyla (3) erwartet das Influencer-Paar wieder ein Mädchen. Und allzu lange wird es auch nicht mehr dauern, denn die Unternehmerin hat bereits ihre Entbindung geplant. Wie sie nun im Netz verrät, will Sarah Baby Nummer drei auch per Kaiserschnitt zur Welt bringen – schon die anderen zwei Geburten liefen so ab. "Tatsächlich habe ich nie darüber gesprochen, das war immer so unseres. Aber bei Mia war es so, dass es ein Kaiserschnitt sein sollte und bei Kyla habe ich dann gesagt, es wird noch mal einer. Die Narbe ist schon da, ich kenne den Ablauf", erklärt Sarah in ihrer Instagram-Story.

Weiter führt sie aus: "Und auch jetzt beim Dritten wäre es ein Risiko, normal zu entbinden, wegen der Narben, des Drucks – deswegen entscheide ich mich wieder für einen Kaiserschnitt." Offenbar musste die 32-Jährige nicht wirklich lange überlegen. In ihren Augen solle auch jede Frau selbst entscheiden, wie sie ihr Kind zur Welt bringen möchte. Ob aus Angst oder medizinischen Gründen, man dürfe nie vorschnell urteilen, ob man sich für oder gegen diese Art der Entbindung entscheidet.

Dass Mia und Kyla bald große Schwestern sind, freut die beiden sehr. Gegenüber Promiflash verriet Sarah nämlich erst kürzlich, dass die zwei ihr Geschwisterchen schon sehr herbeisehnen. Vor allem als die davon erfahren haben, waren sie ganz aus dem Häuschen. "Sie haben sich unglaublich gefreut und das war ein so schönes Gefühl. Sie lieben ihr Geschwisterchen jetzt schon", erzählte die Beauty ganz glücklich im Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Sarah schon zwei Kaiserschnitte hatte? Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Nein, nicht so wirklich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de