Blümchensex mit Ryan? "Ex on the Beach"-Sina Elisa teilt aus

Für Unterhaltung ist gesorgt! Bei Ex on the Beach geht es zwischen Ryan Wöhrl und seiner Ex-Freundin Sina Elisa in der ersten Folge direkt zur Sache. Die Beauty ist die dritte Verflossene, die den Sonnyboy am mexikanischen Strand mit ihrer Anwesenheit überrascht. Und schon ihre ersten Worte sorgen für großen Wirbel: "Ryan, du machst auf cool und Playboy. Unser Sex war verschwendeter Bodycount, also solltest du besser aufhören, Scheiße über mich zu reden." Sie stehe nicht auf Blümchensex, wie sie zuvor betont. In Ryans Gesicht macht sich Verwirrung und womöglich auch Scham breit. "Es gibt halt manchmal einfach Probleme, wenn viel Alkohol im Spiel ist, da macht dann halt irgendwann mal so der kleine Mann schlapp", gesteht er im Einzelinterview peinlich berührt.

Dass die Brünette dieses Thema direkt in den ersten Minuten anspricht, habe er nicht erwartet – und es scheint ihn auch gar nicht mehr loszulassen, wie in den folgenden Minuten deutlich wird. Nachdem er mit seinen männlichen Show-Kollegen darüber redet, wendet er sich an seine andere Ex Sharon. Fühlt sie das gleiche wie Sina, will er wissen. "Ich habe schon gesagt, dass es gut war", lautet ihre Antwort. Doch auch damit scheint der ehemalige Are You The One?-Kandidat nicht zufrieden zu sein. "Hä, warum sagst du einfach nur gut?", kontert er amüsiert. Später offenbart Ryan dann auch noch gegenüber Sina, wie sehr ihn dieses Thema triggert: "Das geht gar nicht. Weil du so was Intimes vor versammelter Mannschaft droppst..." Die 26-Jährige rechtfertigt ihre Aussagen jedoch damit, dass er bereits zuvor zu viel öffentlich über ihre Sexleben ausgepackt habe.

Für den blonden Schönling wird die kommende Staffel wohl keine leichte sein. Ryan darf bei "Ex on the Beach" gleich drei seiner Ex-Freundinnen gegenübertreten. Neben Sina haben auch noch Sharon und Natali ein Wörtchen mit ihm zu reden. Und auch eine weitere Bekannte wird Ryan in den kommenden Folgen einen Besuch abstatten: Edda Pilz, der er bei der gemeinsamen "Are You The One?"-Teilnahme schöne Augen machte, wird auch ein Teil der fünften Staffel sein.

