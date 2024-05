Steigt Kim Virginia nun etwa bei Fame Fighting in den Ring?

Wird Kim Virginia Hartung (28) vielleicht bald an der Boxveranstaltung Fame Fighting teilnehmen? Im Interview mit Promiflash verrät die ehemalige Dschungelcamp-Bekanntheit aus, was sie davon hält. "Mal gucken! Wenn ich irgendjemanden finde, der mich interessiert im Reality-TV", überlegt die einstige Prominent getrennt-Kandidatin und gibt zu: "Aber bisher interessiert mich da keiner in Wirklichkeit. Wenn eine Anfrage kommt und ich jemandem gerne zeigen würde, was eine Harke ist, und das in einem Ring, dann gucken wir mal!"

Bisher ist das jedoch nicht der Fall. Gilt das auch für Lisha? Diese hätte laut dem Veranstalter Eugen Lopez "richtig Bock, gegen Kim zu kämpfen." Die 28-Jährige hat dazu eine klare Meinung. "Ja, Lisha. Die hat ja wirklich ein Schleudertrauma hingelegt!", findet die Beauty und behauptet entschlossen: "Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu Wischiwaschi. Dafür habe ich im privaten Raum keine Zeit für solche Hirngespinste."

Nachdem Kim Max Bornmann in der aktuellen Staffel von "Prominent getrennt" eine Ohrfeige verpasst hatte, war Eugen der Ansicht, sie sei genau die Richtige für den Boxring. "Die Kim ist bei uns beim Fame Fighting willkommen. Alle, die sie nicht mögen, die sollen doch gerne gegen Kim boxen. [...] Fame Fighting ist die perfekte Bühne für genau solche Diskussionen!", betonte der Freund von Mike Heiter (31).

