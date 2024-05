Daneben? Jason Kelce findet Tom Bradys Roast geschmacklos

Tom Brady (46) stellte sich live auf Netflix einem Roast. Dabei musste er sich nicht nur peinliche Anekdoten anhören, sondern auch seine gescheiterte Ehe mit Gisele Bündchen (43) wurde belächelt. Der ehemalige NFL-Star schien das mit Humor zu nehmen. Doch offenbar gibt es Football-Kollegen, die das nicht so witzig finden. So zum Beispiel der frisch in den Ruhestand getretene Jason Kelce (36). In seinem Podcast "New Heights" macht er seinem Unmut Luft. "Ich verstehe nicht, warum Leute Roasts machen. Ich verstehe nicht, warum es so etwas gibt. 'Haha, ja, meine Familie ist ruiniert, es ist so lustig, es ist so toll. Wir haben Spaß... ja, klar'", schimpft der ehemalige Center der Philadelphia Eagles.

Vor allem die Witze über das Ehe-Aus mit Gisele schienen hier und da unter die Gürtellinie zu gehen. So machte sich Moderator Kevin Hart (44) bei "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady" auch über die neue Beziehung des Models lustig. "Wisst ihr, wer auch mit ihrem Trainer gevögelt hat? Gisele, sie hat mit ihrem Karatetrainer geschlafen. Tom, wie konntest du das nicht kommen sehen? Acht Karate-Stunden am Tag?", scherzte der Komiker. Der einstige Star-Quarterback ließ sich nichts anmerken, lächelte bei dem Scherz freundlich und prostete Kevin zu. Ob er an der Stelle vielleicht sogar bereute, sich auf den Roast eingelassen zu haben?

Bei den Späßen über den Sport und seine Ehe mit dem früheren Victoria's Secret-Engel blieb es aber nicht. Auch seine angebliche Romanze mit Kim Kardashian (43) war Thema. Der Realitystar war sogar persönlich vor Ort und scherzte: "Wenn Brady und ich wirklich zusammen wären, dann hätte ich das niemals erzählt – ich würde einfach das Tape veröffentlichen." Doch auch wenn Kims Auftritt im Nachhinein mit Applaus belohnt wurde, sah die Begrüßung noch ganz anders aus – aus dem Publikum schallten einige Buhrufe nach vorne, sodass die Unternehmerin anfänglich gar nicht zu Wort kam. Netflix zog bereits Konsequenzen und entfernte die Rufe im Schnitt.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen

Getty Images Kim Kardashian bei "The Roast of Tom Brady"

