Pärchen-Aufnahmen: Ist das etwa Tobias Wegeners Freundin?

Ist Tobias Wegener (30) wieder vergeben? Der Love Island-Star war in den vergangenen Jahren als Single-Mann durchs Leben gegangen. 2019 hatte der Reality-TV-Star eine Beziehung mit Janine Pink (36) geführt – diese war kurz nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Promi Big Brother bekannt geworden. Mit seiner Ex habe es damals jedoch einfach nicht harmoniert. Hat Tobi inzwischen eine Frau getroffen, bei der das anders ist?

Sie wirken verliebt! Auf Instagram ist aufmerksamen Fans nun aufgefallen, dass Tobi einer Frau folgt, die einige Pärchenfotos mit dem Fitness-Influencer auf ihrem Profil geteilt hat. Der Content ist bereits einige Monate alt – ist aber in einem Highlight mit zwei Herzchen gespeichert. Doch was auffällt: Tobi und die Lady namens Julia wirken auf den Fotos und Videos mächtig verliebt. Auf Tobis Profil ist hingegen von Turtelfotos keine Spur. Ob die beiden also noch zusammen sind, ist fraglich.

Eine Leidenschaft teilen Tobi und Julia aber augenscheinlich. Für die beiden ist das Gym offenbar ihr zweites Zuhause. Vor allem der 29-Jährige gewährt seiner Community seit Jahren Einblicke in seine krasse Work-out-Routine. Zuletzt hatte er bei Skate Fever – Stars auf Rollschuhen mit Melissa Damilia (27) bewiesen, wie fit er ist.

Instagram / fit_tobi93 Tobi Wegener, Reality-TV-Star

Instagram / _julzi_ Tobias Wegener und seine Partnerin Julia

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und Melissa Damilia bei "Skate Fever"

