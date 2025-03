"#CoupleChallenge"-Tobis Duschen verzaubert Julian Stoeckel

Bei #CoupleChallenge bekommen die Zuschauer einiges zu sehen: In Folge drei, Part eins, ist es Tobi Wegener (31), der den Fans eine Show bietet und sich beim morgendlichen Duschen in Szene setzt – doch mehr als die Fans freut sich wohl Mitstreiter Julian Stoeckel (38) über diesen Anblick. "Oh herrlich", schwärmt der Entertainer, während sich der Sportler in Boxershorts das Wasser über den Körper rieseln lässt. Nach wenigen Minuten ist das Spektakel aber schon wieder vorbei – Julian freut sich allerdings schon auf das nächste Mal. "Ich muss mich bedanken, wenn du in vier Tagen nochmal duschst, dann würde ich nochmal einen Termin in der ersten Reihe buchen, wenn es geht. Ich zahle bar", kündigt er an und zaubert dem Love Island-Star damit ein verlegenes Lächeln ins Gesicht.

Tobi tritt gemeinsam mit Sandra Sicora (32) bei "#CoupleChallenge" an. Diese Zusammenstellung war allerdings eine spontane Entscheidung, da ursprünglich geplant war, dass Tanja Tischewitsch (35) die Mitspielerin des Realitystars sein wird. Die DSDS-Bekanntheit musste aber krankheitsbedingt auf die Teilnahme verzichten. "Ich saß bereits auf gepackten Koffern, als ich krank wurde. Ich habe dann auf meinen Körper gehört, die Vernunft hat gesiegt", erklärte Tanja RTLII.

Doch mit Sandra an Tobis Seite ist in der Sendung nicht weniger los – die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer sorgt für jede Menge Unterhaltung. Das mag wohl unter anderem auch daran liegen, dass sie bei "#CoupleChallenge" erneut auf ihren Ex-Freund Tommy Pedroni (29), mit dem sie in der Vergangenheit sogar einmal gemeinsam als Paar an der Show teilgenommen hatte, und seine neue Freundin Paulina Ljubas (28) trifft. Zudem kommt es zu einem Techtelmechtel zwischen Sandra und Mitstreiter Gigi Birofio (25), das ebenfalls Stimmung in die Runde bringt.

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Jahr 2022

RTLZWEI Tobias Wegener und Sandra Sicora bei "#CoupleChallenge" 2025

