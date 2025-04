Nach Gigi: Auch Tobias Wegener teilt gegen Dilara Kruse aus

Dilara Kruse scheint sich während der #CoupleChallenge-Dreharbeiten keine Freunde gemacht zu haben. Nachdem Realitystar Gigi Birofio (25) erst kürzlich scharfe Kritik an der ehemaligen Spielerfrau geübt hatte, zieht nun auch Tobias Wegener (31) nach. Der einstige Love Island-Kandidat nahm ebenfalls an der TV-Show teil – und zweifelt in seiner Instagram-Story jetzt nicht nur an Dilaras menschlichen Qualitäten, sondern auch an ihrer Selbstständigkeit. "Menschlich solltest du echt noch sehr, sehr viel lernen. Katastrophe!", schreibt er zu einem Video seiner Mitstreiterin und betont, es gehe bei ihr immer nur um "Max, Geld" und "wie ehrlich und loyal" sie ist: "Habe mich die ganze Zeit gefragt, hat sie eigentlich auch was Eigenständiges im Leben gebacken bekommen?"

Das scheint noch längst nicht alles zu sein, was der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer zu der Frau von Ex-Fußballer Max Kruse (37) zu sagen hat. Er möchte sich allerdings erst in den kommenden Tagen ausführlich äußern – aufgrund dessen, dass die fünfte Folge des Reality-Formats noch nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Eine Sache fügt Tobi aber noch hinzu. "Man muss am Ende des Tages einfach gerade stehen, für das, was man gemacht hat", betont er und ergänzt: "Kennt ihr die Leute, die sagen: 'Ich bin immer ehrlich, ich bin immer loyal, immer direkt und teile mein letztes Hemd mit dir'? [...] Das liegt ja immer noch im Auge des Betrachters. Lass die Leute das doch einfach erkennen oder selber beurteilen."

Mit seiner Meinung über Dilara steht der 31-Jährige wohl nicht allein da. Sein Reality-Kollege Gigi teilte erst kürzlich ordentlich gegen sie aus. "Ab und zu gucke ich ja bei '#CoupleChallenge' rein. Da gibt es eine Person, immer wenn die anfängt zu reden, kriege ich Pickel – mein Körper fängt an zu schimmeln", schimpfte er in seiner Social-Media-Story. Außerdem machte der Ex on the Beach-Star deutlich, was ihm so an der 33-Jährigen missfällt: "Wie kannst du dich als Mensch so über andere stellen? Du warst eine Kellnerin. Du hast einfach nur einen Kreisligaspieler geb*mst, du Fisch."

Anzeige Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse im Februar 2025

Anzeige Anzeige