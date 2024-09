Bahnt sich bei Jill und Tobi "Good Luck Guys"-Romanze an?

Was geht denn da? Bei Good Luck Guys bilden Jill Lange (24) und Tobias Wegener (31) ein Team. In der neuen Folge müssen die Realitystars auch erstmals unter einem Dach schlafen. Vor allem Jill wird bei diesem Gedanken hibbelig! "Ich finde Tobi schon ganz süß, muss ich sagen. Ich bin auch manchmal, wenn ich mit ihm rede, ein bisschen verlegen... Immer, wenn ich jemanden gut finde, bin ich ein bisschen schüchtern", gibt die Are You The One?-Bekanntheit im Einzelinterview zu. Tobi bleibt aber cool und scheint sich auch zu freuen, dass die beiden nun endlich in einer Hütte schlafen dürfen.

Jill und Tobi sind aber nicht die einzigen, die sich in der Abenteuer-Realityshow näherkommen. Auch Eric Sindermann (36) und seine Teampartnerin Sabrina gingen in den vergangenen Folgen auf Tuchfühlung! Sie knutschten sogar schon herum. "Ich mag sie. Es ist mittlerweile auch so, dass mir nicht nur ihr Aussehen gefällt, sondern ich mag ihren Ehrgeiz", gab Eric in einer Folge zu.

Derzeit sind neben den beiden Teams auch noch Umut Tekin (27) und Jana-Maria Herz (32), Liliana Maxwell (24) und Aaron Koenigs (29) sowie Daniele Negroni (29) und Valentina Principessa im Rennen am Lost Beach. In den nächsten Folgen steht allerdings erneut ein Exit an!

RTL II Eric Sindermann, "B:Real"-Star

SEVEN.ONE/JOYN/Richard Hübner Die Kandidaten der zweiten "Good Luck Guys"-Staffel

