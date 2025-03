Darum tritt "#CoupleChallenge"-Tobi mit anderer Partnerin an

Tobias Wegener (31) und Sandra Sicora (32) treten als eines der sieben Freundschafts- und Liebesduos an, die sich in der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge die 100.000 Euro Preisgeld schnappen wollen. Dass sie zusammen in die Show gehen, war aber eigentlich gar nicht geplant. Statt Sandra sollte Tanja Tischewitsch (35) der Gegenpart von dem Love Island-Star werden. "Ich saß bereits auf gepackten Koffern, als ich krank wurde. Ich habe dann auf meinen Körper gehört, die Vernunft hat gesiegt", erklärte Tanja gegenüber RTLZWEI.

Aufgrund dieses kurzfristigen Ausfalls musste schnell Ersatz gefunden werden. Nur wenige Tage vor Drehbeginn erhielt Sandra die Anfrage – und sagte zu. Realityfans werden über ihre Teilnahme vermutlich gar nicht mal so traurig sein, denn die 32-Jährige könnte für ordentlich Trubel sorgen. Neben ihr nehmen nämlich auch ihr Ex Tommy Pedroni (29) sowie seine neue Freundin Paulina Ljubas (28) teil, mit der sie in der Vergangenheit immer wieder via Social Media aneinandergerasselt ist.

Für Tommy und Sandra ist die Show nicht neu: Die beiden versuchten bereits im Jahr 2022, zu der Zeit noch als Liebespaar, das satte Preisgeld einzusacken. Für sie hat es damals nur für den zweiten Platz gereicht, weshalb sie nun in neuen Konstellationen noch einmal ihr Glück versuchen. Auch Iris Klein (57) und ihr Partner Stefan Braun sind mit von der Partie. Reality-Ulknudel Gigi Birofio (25) bildet mit seinem Onkel Luciano ein Team. Julian F. M. Stoeckel (37) beendete für das Format seine Realityshow-Pause und tritt mit seinem Partner Marcell Damaschke an. Dilara Kruse und Roaya Soraya sowie DSDS-Ikone Menderes Bağci (40) und Boxmanager Rainer Gottwald (59) bilden die letzten zwei Teams.

