"#CoupleChallenge"-Roaya bittet Sandra und Tobi um Vergebung

Bei #CoupleChallenge gerieten Roaya Soraya und ihre Teamkollegin Dilara Kruse insbesondere mit Sandra Sicora (32) und Tobias Wegener (32) heftig aneinander. Ihre teils harten Worte scheint die Reality-TV-Darstellerin mittlerweile sehr zu bereuen. In ihrer Instagram-Story richtet Roaya emotionale Worte an Sandra und Tobi. "Mir ist bewusst geworden, dass teilweise meine Worte und Taten wirklich sehr, sehr verletzend waren", erklärt Roaya und betont, dass sie niemanden zum Weinen habe bringen wollen. Für ihr Verhalten wolle sie sich "aufrichtig entschuldigen".

Doch nicht nur mit den anderen Teams hatten Dilara und Soraya Konflikte. Auch die Stimmung zwischen den beiden Freundinnen war während der Show oft angespannt. So betonte die Ehefrau von Max Kruse (37) des Öfteren, nur wegen Soraya an dem Format teilzunehmen. Auch dass die dunkelhaarige Beauty nicht zu ihrem engsten Freundeskreis gehöre, ließ Dilara in der Show raushängen. "Du bist eine Freundin, aber nicht meine beste Freundin", betonte die ehemalige Kellnerin.

Für Dilara hagelt es aufgrund ihres Verhaltens in dem Format heftige Kritik. Auch ihre Protzerei mit Ehemann Max und dem gemeinsamen Vermögen missfiel den anderen Kandidaten sowie den Zuschauern. Luigi Birofio (25), der ebenfalls bei "#CoupleChallenge" teilgenommen hat, schoss vergangene Woche auf Instagram scharf gegen die Ex-Spielerfrau. "Wie kannst du dich als Mensch so über andere stellen? Du warst eine Kellnerin. Du hast einfach nur einen Kreisligaspieler geb*mst, du Fisch", schimpfte er in einer Story.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Tobias Wegener und Sandra Sicora bei "#CoupleChallenge" 2025

Anzeige Anzeige

RTL II Dilara Kruse und Roaya Soraya, "#CoupleChallenge"-Duo

Anzeige Anzeige

Anzeige