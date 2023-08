Er gründete das Erfolgslabel A&M Records: Jerry Moss ist tot

Die Musikwelt verliert einen weiteren großen Star. Jerry Moss war nach seiner Zeit am College direkt in die Branche eingestiegen. 1962 gründete er gemeinsam mit seinem Kollegen Herb Alpert das Label A&M Records – bei diesem standen später Künstler wie Quincy Jones und Liza Minelli unter Vertrag. Nun ist die Trauer um den Unternehmer groß: Jerry ist mit 88 Jahren verstorben.

Gegenüber Associated Press macht die Familie den Tod des US-Amerikaners publik. In einem Statement heißt es: "So einen wie ihn gibt es wirklich nicht mehr und wir werden die Gespräche mit ihm über alles Mögliche vermissen. Das Glitzern in seinen Augen, als er sich jeden Moment auf das nächste Abenteuer vorbereitete!" Die Todesursache ist nicht bekannt.

Neben seinem beruflichen Erfolg hatte Jerry auch ein erfülltes Privatleben. Seit 2019 war er mit seiner großen Liebe Tina verheiratet und lebte mit ihr nicht nur in Los Angeles – auch auf Hawaii genossen die beiden ihr gemeinsames Leben.

Jerry Moss, Gründer der Plattenfirma A&M records

Jerry Moss, November 2009

Jerry und Tina Moss, 2023

