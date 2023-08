Fahrerin war nach Alex Collins' (†28) Unfall "hysterisch"

Wie hat sich die Tragödie um Alex Collins' (✝28) Motorradunglück abgespielt? Der Footballer ist am Sonntag bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er soll mit einem SUV zusammengeprallt und durch das Fenster der hinteren Beifahrerseite im Innenraum des Wagens gelandet sein. Jede Hilfe kam zu spät – Alex starb noch am Unfallort. Nun ist der Notruf aufgetaucht, den die Autofahrerin getätigt hatte.

Wie TMZ berichtet, habe die Fahrerin nicht mitbekommen, dass Alex durch die Wucht des Aufpralls in ihren Wagen geschleudert worden war. In dem Notruf, der dem Portal vorliegt, habe sie "hysterisch" gewirkt. "Ich kann ihn nicht finden. Ich versuche herauszufinden, wo er ist", sollen ihre Worte gelautet haben. Im Hintergrund seien Zeugen zu hören gewesen, die offenbar mitbekommen hatten, dass sich der Sportler in ihrem Fahrzeug befand und sie dazu aufforderten, die Türen zu öffnen.

Die Bestürzung über Alex' Tod ist groß. Teamkollegen wie Russell Wilson (34), Geno Smith und Robert Griffin III. zollten ihm mit rührenden Social-Media-Posts Tribut. Seine ehemalige Mannschaft, die Baltimore Ravens, schrieben auf X, ehemals Twitter: "Schweren Herzens betrauern wir das Ableben von Alex Collins. Er begrüßte jeden mit einem Lächeln und war ein wirklich freundlicher Mensch, der überall, wo er hinkam, eine besondere Freude und Leidenschaft verbreitete."

Getty Images Alex Collins in Cleveland, Ohio

Instagram / budda03 Alex Collins im März 2022

Instagram / budda03 Alex Collins, NFL-Star

