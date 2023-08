Footballstar Alex Collins (28) nach Motorradunfall gestorben

Traurige Neuigkeiten für die Sportwelt. Alex Collins hatte seine Sportkarriere schon früh gestartet: Nachdem der US-Amerikaner bereits in der Schule und auf dem College als Running Back im Football geglänzt hatte, hatte er 2016 einen Vertrag bei den Seattle Seahawks unterschrieben. Ein Jahr später stand er für die Baltimore Ravens auf dem Feld, zuletzt spielte er für die Memphis Showboats. Doch nun werden tragische News bekannt: Alex ist bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Laut DailyMail war der 28-Jährige Sonntagnacht mit seinem Motorrad in Miami unterwegs. Wie die örtliche Polizei der Quelle berichtet, sei Alex mit einem Chevrolet Suburban SUV kollidiert. Er soll in die hintere Beifahrerseite des Wagens geprallt, das Fenster durchschlagen und im Innenraum des Autos gelandet sein. Noch am Unfallort wurde sein Tod festgestellt, nur zwölf Tage vor seinem 29. Geburtstag.

Alex' ehemaliges Team, die Balitmore Ravens, trauert in einem Statement auf Twitter. "Schweren Herzens betrauern wir das Ableben von Alex Collins. Er begrüßte jeden mit einem Lächeln und war ein wirklich freundlicher Mensch, der überall, wo er hinkam, eine besondere Freude und Leidenschaft verbreitete", schreibt der Verein.

Getty Images Alex Collins im November 2020 in Inglewood

Instagram / budda03 Alex Collins, NFL-Star

Getty Images Alex Collins im Oktober 2021 in Santa Clara

