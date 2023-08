"Mamma Mia"-Star Chris Peluso stirbt im Alter von 38 Jahren

Die Musical-Welt trauert um einen Star. Chris Peluso hatte sich sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich einen Namen als erfolgreicher Schauspieler gemacht. 2004 begann er seine Karriere mit einer Rolle in der Broadway-Produktion von Assassins. Zu seinen größten Auftritten gehören unter anderem "Mamma Mia", "Wicked" und "Die Frau in Weiß". Nun die erschütternde Nachricht: Chris ist im Alter von 38 Jahren verstorben.

Die Nachricht über das Ableben des jungen Schauspielers wurde Anfang der Woche von Linda Goodrich, der Vorsitzenden der Musiktheaterabteilung der University of Michigan, bestätigt. Dabei teilte sie auch eine Würdigung auf der offiziellen Instagram-Seite des Theaters: "Die Familie des Michigan Musical Theatre ist untröstlich über den Tod unseres lieben Familienmitglieds, des liebevollen, charismatischen und göttlich begabten Chris Peluso."

Zur genauen Todesursache des Broadwaystars ist bislang noch nichts bekannt. Allerdings soll der Schauspieler Berichten zufolge seit mehreren Jahren mit einer schizoaffektiven Störung zu kämpfen gehabt haben.

