Nach "Ex on the Beach"-Sex: Marwin spricht über Fußfetisch!

Marwin Klute spricht total offen über seine sexuellen Vorlieben! Bei Ex on the Beach stieg der Muskelmann mit der Influencerin Paulina Ljubas (26) ins Bett. Besonders ein Körperteil hat es ihm dabei angetan: Der Hottie verwöhnte während dem Techtelmechtel nämlich Paulinas Füße und nahm ihre Zehen in den Mund. Für den Kuppelshow-Kandidat ist das eine große Vorliebe. Jetzt plaudert Marwin über seinen Fußfetisch!

"Dass ich auf Füße stehe, habe ich erst spät so richtig festgestellt", erklärt Marwin gegenüber Bild. Schon als Jugendlicher habe er sich Frauen mit schönen Füßen aber schon gerne angeschaut. "So richtig festgestellt habe ich es erst, als ich beim Sex auch etwas aktiv mit ihnen wurde", erinnert er sich. Eine Grundvoraussetzung, um seinen Fetisch ausleben zu können, sei für ihn allerdings, dass die Füße seiner Partnerin "schön" seien.

Dass auch seine Familie und seine Freunde jetzt von seiner sexuellen Vorliebe wissen, stört Marwin offenbar nicht! "Meine Freunde feiern die Sex-Szene und machen sich über die Fuß-Szene lustig. Ich finde es selber richtig witzig und wir lachen gemeinsam", berichtet der Influencer.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas

Instagram / marwin.klute Marwin Klute im Januar 2023

Instagram / marwin.klute Marwin Klute im Januar 2023

