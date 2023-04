"Ex on the Beach"-Trailer: Auch diese Promis sind dabei

Auch diese Promis mischen den Strand auf! Die neue Staffel von Ex on the Beach steht in den Startlöchern. Bislang wurden schon einige Kandidaten veröffentlicht: Unter anderem werden Paulina Ljubas (26), Carina Nl und Chiara Antonella (25) am Traumstrand wieder auf ihre Verflossenen treffen. Ein erster Trailer der neuen Folgen ist vielversprechend: Auch diese Realitystars sind in der neuen Staffel von "Ex on the Beach" dabei!

Auf Instagram veröffentlichte der Sender einen ersten Teaser für die neue Staffel. Darin sind schon weitere Kandidaten zu sehen, die in den Folgen auftreten werden: Unter anderem sind Paulinas Ex Yasin Mohamed (31) sowie die Are You The One?-Stars Marwin Klute und Sasa zu sehen. Gerade Letzterer hat eine turbulente Vergangenheit mit der Kandidatin Carina.

Neben den neuen Kandidaten verspricht der "Ex on the Beach"-Trailer aber auch anderes: Die Stars feiern, was das Zeug hält, knutschen und liefern offenbar heiße Bett-Action ab. Paulina deutet jedenfalls schon vielversprechend an: "Wenn du in der Hölle feiern gehst, dann beschwer dich nicht, dass es brennt."

