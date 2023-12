Meganiedlich! Marwin Klute und seine Melissa turteln im Netz

Sie schweben auf Wolke sieben! Wochenlang hielten sich die Liebesgerüchte um den Are You The One?-Star Marwin und die Temptation Island-Verführerin Melissa (27) hartnäckig: Fans vermuteten, dass die TV-Bekanntheiten miteinander anbandeln, nachdem sie im Netz immer wieder flirteten. Gegenüber Promiflash bestätigten die beiden schließlich im Oktober ihre Beziehung. Wie verliebt Marwin und Melissa sind, machen sie jetzt auf Social Media deutlich!

Auf ihren Instagram-Accounts teilen die beiden Realitysternchen jetzt ein niedliches Video: In dem Clip turteln Marwin und Melissa, was das Zeug hält – und beweisen damit ihren Fans, wie glücklich sie miteinander sind. "Hat sich gelohnt zu warten", schreiben sie zu dem Video und versehen dieses außerdem mit einigen Hashtags wie #couplegoals oder #relationship.

Durch ihre Teilnahmen an diversen Reality-TV-Formaten wurden die beiden bekannt. Doch könnten sie sich auch vorstellen, gemeinsam an einer Show teilzunehmen? "Wir haben über die eine oder andere Show gesprochen, unter anderem natürlich 'Temptation Island'", verriet Marwin bereits gegenüber Promiflash. Aber auch von dem Format Das Sommerhaus der Stars seien er und seine Liebste nicht abgeneigt. "Ich finde Sommerhaus geil, aber bin froh, dass ich dieses Jahr nicht dabei bin, aber trotzdem hätten wir natürlich alle fertiggemacht", ergänzte Melissa.

Instagram / melissa.htnn Melissa, "Temptation Island"-Bekanntheit

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, "Are You The One?"-Kandidat 2022

Instagram / melissa.htnn Melissa, "Temptation Island"-Verführerin

