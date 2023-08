"Ex on the Beach"-Marwin will mit Paulina Ljubas abrechnen!

Bei Ex on the Beach gab es für Marwin Klute kein Happy End! Und das, obwohl sich die Reality-TV-Bekanntheit ziemlich gut mit Paulina Ljubas (26) verstanden hatte. So gut, dass die beiden sogar in der Villa miteinander Sex hatten. Bis zum Ende der Sendung schien es so, als wollten sich der Blondschopf und die Influencerin auch weiterhin kennenlernen. Was genau danach passiert sein soll, gibt Marwin jetzt schonungslos preis.

Auf seinem Instagram-Profil teilt er nämlich ein Video, in dem er mit der 26-Jährigen abrechnet. "Wir haben uns auch nach der Show über Monate kennengelernt und alle hatten offenbar recht – Paulina ist der Teufel", schildert Marwin seinen Fans. Der einstige Are You The One?-Teilnehmer schießt weiter: "Sie ist eine Lügnerin, sie ist eine Betrügerin. Das ist das Schlimmste, was mir eine Frau jemals angetan hat." In ein paar Tagen plane er weiter auszupacken und ein längeres Statement zu veröffentlichen.

Marwin ist nicht der Erste, der das Verhalten der Kölnerin verurteilt. In der vergangenen Folge von "Ex on the Beach" erklärte Yasin Mohamed (32), wie er zu seiner Ex steht. "Dieser Mensch ist für mich tot, er existiert einfach nicht mehr. Paulina hat es geschafft, jegliche Emotion in meinem Körper gegenüber ihr abzutöten", betonte er.

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / marwin.klute Marwin Klute im Januar 2023

"Ex on the Beach", Staffel 4 – Folge 12, RTL+ Yasin Mohamed und Paulina Ljubas bei "Ex on the Beach" 2023

