Indizien: Was geht zwischen Paulina Ljubas und Marwin Klute?

Läuft da was? Marwin Klute gilt zurzeit als single – nach seiner Teilnahme bei der Show Are You The One? lernte er noch eine Weile die Kandidatin Dorna kennen, doch daraus wurde nichts. Auch die Reality-TV-Bekanntheit Paulina Ljubas (26) hat offiziell gerade keinen Mann an ihrer Seite – doch nun verdichten sich die Hinweise: Läuft etwas zwischen Marwin und Paulina?

Gegenüber Promiflash verriet eine Insiderin, dass die Ex von Henrik Stoltenberg wohl gerade bei Marwin zu Besuch in Hameln ist. "Sie wurden jetzt schon öfter beim Einkaufen und beim Sport zusammen gesehen", erklärte die Leserin. Und tatsächlich: Paulina scheint gerade in dem gleichen Gym wie Marwin zu trainieren! Auch die Wohnung, in der sie sich gerade aufhält, sieht der des Hotties ganz ähnlich...

Noch im Dezember hatte Paulina auf Instagram betont, dass sie single sei. Nach den Bruchlandungen sowohl mit ihrem Ex Henrik als auch mit Yasin Mohamed (31) wollte sie vom Dating auch erst mal Abstand nehmen: "Wenn du mich noch einmal dabei erwischst, wie ich Gefühle entwickle, wirf bitte einen Ziegelstein auf meinen Kopf", hatte sie im Netz gescherzt. Ob Marwin ihre Einstellung wieder geändert hat?

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im August 2022

Anzeige

Instagram / marwin.klute Marwin Klute im Januar 2023

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de