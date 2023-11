Sind Marwin Klute und Melissa bald bei "Temptation Island"?

Ruft schon bald die Insel der Versuchung? Die TV-Sternchen Marwin Klute und Melissa (27) hatten sich vor Kurzem das erste Mal offiziell zusammen gezeigt. Nach einigen Spekulationen um einen mutmaßlichen Flirt machten sie ihre Beziehung öffentlich. Die beiden standen getrennt voneinander schon für mehrere Reality-Formate vor der Kamera. Nun wollen sie zusammen durchstarten. Gegenüber Promiflash verraten Touchy Marwo und Melissa ihre TV-Pläne für die Zukunft!

Bei der Halloweenparty von Denise Merten (33) hatten die Reality-Persönlichkeiten den ersten gemeinsamen Auftritt. Nun sprechen sie im Promiflash-Interview bereits über Sendungen, die für die beiden gemeinsam infrage kommen würden. "Wir haben über die eine oder andere Show gesprochen, unter anderem natürlich 'Temptation Island'", erzählt Marwin. Vom Sommerhaus der Stars wäre er auch nicht abgeneigt. Seine Liebste ergänzt: "Ich finde Sommerhaus geil, aber bin froh, dass ich dieses Jahr nicht dabei bin, aber trotzdem hätten wir natürlich alle fertiggemacht."

Zuletzt hatte Marwin in der vierten Staffel von Ex on the Beach polarisiert. Dort bandelte der Blondschopf mit Paulina Ljubas (26) an. "Achso, ja. Ich hatte Sex mit Marwin", sagte die Influencerin in einem Einzelinterview. Bei den beiden ging es heiß her. In der Villa waren sie nicht die einzigen, bei denen es intim wurde.

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Reality-TV-Star

Instagram / melissa.htnn Collage: Melissa, ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin

"Ex on the Beach", Staffel 4 – Folge 13, RTL+ Paulina Ljubas bei "Ex on the Beach" 2023

