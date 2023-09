Was geht bei Marwin Klute und "Temptation Island"-Melissa?

Sind sie etwa ein Paar? In der diesjährigen Staffel von Temptation Island galt Melissa als eine der besten Verführerinnen. Mit ihrer Hilfe konnte die Kandidatin Charline Grothe (26) erkennen, dass ihre Beziehung mit Adrian Loevenich am Ende ist. Doch sie scheint nicht nur im TV gut verführen zu können – anscheinend hat Melissa sich nun abseits der Kameras den Ex on the Beach-Star Marwin Klute gekrallt!

Unter einem Instagram-Video in dem die Blondine erst ihre Oberweite, dann auch ihre Kehrseite präsentiert, kommentiert der Hamelner diese Worte: "Kombi aus wunderschön plus sexy gleich meine Königin." Das Ganze beendet Marwin mit zwei Emojis: einer Königin und einer Flamme. Melissa reagiert darauf ebenfalls ziemlich vielsagend: "Danke, mein König." Was das zu bedeuten hat, verraten sie bisher nicht.

Marwin ist nicht der erste bekannte Mann, mit dem Melissa in Verbindung gebracht wird. Auch Tommy Pedroni schien ein paar Dates mit ihr gehabt zu haben. Sie besuchte den Franzosen in Nizza. "Melissa ist eine attraktive Frau und wir verstehen uns gut", hatte er damals gegenüber Promiflash erklärt.

Instagram / melissa.htnn Melissa, "Temptation Island"-Verführerin

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, "Are You The One?"-Kandidat 2022

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Influencer

