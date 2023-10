Marwin Klute und "Temptation Island"-Melissa geben Paardebüt

Marwin Klute und Melissa (27) könnten wohl kaum glücklicher sein! Bereits vor ein paar Wochen waren Gerüchte aufgekommen, dass der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat und die einstige Temptation Island-Verführerin etwas miteinander am Laufen haben, nachdem sie im Netz miteinander geflirtet hatten. Jetzt zeigen sie sich auch endlich zusammen in der Öffentlichkeit. Gegenüber Promiflash verraten Marwin und Melissa, dass sie mittlerweile offiziell ein Paar sind!

"Wir sind zusammen", bestätigte Marwin im Interview mit Promiflash bei Denise Mertens (33) Halloweenparty. Melissa nannte daraufhin auch das genaue Anfangsdatum ihrer Beziehung, den 30. September. "Marwin hat mich ganz süß gefragt. Er hat einfach eine Schnitzeljagd für mich durch ganz Berlin organisiert und mich dann gefragt, ob ich mit ihm zusammen sein möchte. Er war ganz aufgeregt, ganz süß", schwärmte die Blondine.

Marwin betonte, dass Melissa ihn sehr glücklich mache: "Sie ist meine Prinzessin. Sie ist das, was ich immer gesucht habe." Doch auch die OnlyFans-Bekanntheit fühle sich bei dem einstigen Are You The One?-Teilnehmer pudelwohl: "Ich kann mir mit ihm die Zukunft vorstellen."

Anzeige

Instagram / melissa.htnn Melissa, "Temptation Island" 2023

Anzeige

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / melissa.htnn Melissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de