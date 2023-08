Sofia Richie hatte Schwierigkeiten, ihren Weg zu finden

Sie wusste nicht, wohin mit sich! Sofia Richie (24) gab im vergangenen April ihrem Partner Elliot Grainge das Ja-Wort und heiratete wenige Monate später. Besser könnte es wohl für das Model nicht laufen. Allerdings lief Sofias Leben nicht immer so rosig. Als Tochter von Lionel Richie (74) wusste sie schon immer, wie es ist, im Rampenlicht zu stehen. Jedoch fand sie sich durch die Berühmtheit ihres Vaters anfangs nicht so zurecht. Sofia hatte Schwierigkeiten, ihren Platz im Leben zu finden.

Im Gespräch mit Town & Country spricht sie über ihre Karrierewünsche als sie noch jünger war. "Ich habe eine Menge Zeit damit verbracht, meinen Platz in der Welt zu finden. Ich glaube, jeder möchte so sein wie seine Eltern, wenn er aufwächst", erläutert das Model. Sie bewundere ihren Vater sehr, weshalb sie probierte, ihre Fühler in der Musikszene auszustrecken. Allerdings fühlte sich das für sie nicht richtig an – genauso wenig wie die Schauspielerei, zu der sie alle probierten zu animieren.

Aus diesem Grund beschloss sie, einfach sie selbst zu sein. Sofia berichtet, dass ihr Vater ihr dabei geholfen habe, mit dem Leben im Rampenlicht umzugehen. "Er hat mir beigebracht, nie diese 'Oh Gott, heute nicht'-Einstellung zu haben. Er ist ein Megastar der anderen Art, und ich habe ihn mein ganzes Leben lang beobachtet", erzählt das Model.

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie im Juni 2023

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model

Getty Images Sofia und Lionel Richie, 2020

