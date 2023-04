Traumhaft: So romantisch war die Hochzeit von Sofia Richie

Sofia Richies (24) Traumhochzeit wurde Wirklichkeit! Vergangenen April verkündete das Model seine Verlobung mit Elliott Grainge. Seitdem fiebert das Pärchen schon voller Erwartung dem großen Tag entgegen – die Vorbereitungen liefen derweil auf Hochtouren. Vergangenen Samstag war es dann so weit: Die Beauty und der Unternehmer gaben sich im Beisein ihrer Familie und ihrer Freunde das Jawort. So romantisch war Sofias Trauung!

Die pompöse Zeremonie fand in einem luxuriösen Hotel in Südfrankreich statt. An der Seite ihres Vaters Lionel Richie (73) schritt Sofia zum Altar, wo sie bereits vom Bräutigam sehnlichst erwartet wurde. Auf den Paparazzi-Aufnahmen ist zu sehen, wie die 24-Jährige in einem bodenlangen Chanel-Kleid und mit einem langen Schleier über den weißen Teppich gleitet, um Elliot die ewige Liebe zu schwören. Das große Grundstück war übersät von weißen Blumen und voller weißer Deko – dadurch wirkte das Ambiente äußerst elegant und klassisch.

Aus gegebenem Anlass griff die Beauty auf drei Roben zurück. Beim Probedinner trug sie einen eleganten Zweiteiler, der mit Perlen und Fransen versehen war. Nach ihrem Brautkleid schmiss sie sich für die Party in ein schlichtes Minikleid mit Schleier.

South dream / MEGA Hochzeitslocation von Sofia Richie

South dream / MEGA Lionel Richie mit seiner Tochter Sofia Richie

South dream / MEGA Lionel Richie mit seiner Tochter Sofia Richie

