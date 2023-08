Tragische Umstände: US-Journalistin stirbt mit nur 23 Jahren

Sie scheidet viel zu früh aus dem Leben. Kathryn Hoedt war seit einigen Jahren in der Medienbranche tätig gewesen. Zuletzt hatte sie als Produzentin für den Fernsehsender KRCA in Sacramento gearbeitet. Von ihren Liebsten wurde sie nur Katie genannt, bezeichnete sich selbst als begeisterte Journalistin und war seit vier Jahren mit ihrem Freund glücklich zusammen. Nun ist Kathryn jedoch auf schreckliche Weise ums Leben gekommen.

Wie mehrere Medien, darunter People berichten, starb Kathryn bereits am Samstag mit nur 23 Jahren. Die US-Amerikanerin stürzte von einer illegalen Seilschaukel am Folsom Lake neun Meter in die Tiefe und landete auf einem Felsen. Die Rettungskräfte versuchten vor Ort noch, sie wiederzubeleben. Letztlich starb die Journalistin an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma.

Der TV-Sender, für den Kathryn arbeitete, zollt ihr in einem emotionalen Statement den Tribut. "Sie hatte eine lebhafte Persönlichkeit, sie erhellte die Redaktion mit ihrem Enthusiasmus und ihr Lachen war ansteckend", heißt es in der Erklärung, die der Zeitung Sacramento Bee vorliegt. Sie habe es geliebt, als Journalistin zu arbeiten.

Anzeige

Instagram / katiehoedt Kathryn Hoedt, Produzentin

Anzeige

Instagram / katiehoedt Kathryn Hoedt, Juli 2022

Anzeige

Instagram / katiehoedt Kathryn Hoedt mit ihrem Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de