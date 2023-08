"Toll, am Leben zu sein": Madonna freut sich über Geburtstag

Madonna (65) feiert einen besonderen Ehrentag! Hinter der Musikerin liegen aufreibende Wochen. Ende Juni war die "Like A Prayer"-Interpretin nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus eingeliefert worden – Grund dafür soll eine schwere Infektion gewesen sein. Anschließend musste sich die Blondine erholen und in diesem Zuge auch ihre Tournee verschieben. Inzwischen geht es ihr aber wieder gut – und deshalb ist Madonna umso dankbarer für ihren Geburtstag!

Am Freitag feierte die Queen of Pop ihren 65. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte sie auf Instagram ein Video, das sie in den verschiedensten Situationen zeigt – sie sieht jedoch stets sehr glücklich aus. Dazu schrieb Madonna: "Es ist toll, am Leben zu sein... und großartig, meine Tanzschuhe anziehen zu können und meinen Geburtstag zu feiern! Ich bin so dankbar!" Damit spielt sie offenbar auf die harten Wochen an, die sie hinter sich gebracht hat.

Gerüchten zufolge sollen neben der Infektion auch die extremen Proben für ihre Welttournee zu Madonnas Kollaps geführt haben. Ihre Freunde waren anschließend mehr als besorgt gewesen – und hatten sogar befürchtet, dass es übel ausgehen und die Künstlerin wie ihr verstorbener Kollege Michael Jackson (✝50) enden könne.

Madonna im September 2021

Madonna, Sängerin

Madonna im Januar 2014

