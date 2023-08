Das erwartet Fans in der letzten Staffel von "Ragnarök"!

In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Der Krieg der Götter und der Riesen findet ein Ende! Seit 2020 begeistert "Ragnarök" nun schon die Fans vor den Bildschirmen. Am 24. August wird dann endlich die heiß ersehnte dritte und damit finale Staffel auf Netflix erscheinen. In der Serie dreht sich alles rund um die nordische Mythologie und beschäftigt sich mit daraus bekannten Figuren wie Thor, Loki und Co.. Gegenüber Promiflash plaudern die Schauspieler nun aus, was die Fans im Finale erwarten wird!

"Es erwartet sie eine Menge mehr Action", plaudert Jonas Strand Gravli (31), der in der Serie Laurits spielt, im Gespräch mit Promiflash aus. "Es wird der letzte Kampf zwischen den Göttern und den Riesen sein. Ich finde, es ist die bisher beste Staffel", teasert der norwegische Schauspieler zudem an. Er könne es kaum erwarten, die neuen Folgen mit der ganzen Welt zu teilen.

"Ich bin stolz auf jeden, der involviert ist und ich weiß, wie viel Mühe in diese Staffel gesteckt wurde", berichtet auch Hauptdarsteller David Stakston (23). Auch für ihn sei die neue Staffel die, die heraussticht. Doch für den Serienstar sei es allmählich auch an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. "Es fühlt sich richtig an, Magne wieder ins Regal zu stellen und neue Charaktere auszuprobieren. Er ist erschöpft", erklärt er.

Jonas Strand Gravli in "Ragnarök"

Der Cast von "Ragnarök"

David Stakston in "Ragnarök"

